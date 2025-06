Il gelato creativo di Valedì che ha conquistato l’Appio Claudio

Il gelato creativo di valed236 ha conquistato l’Appio Claudio, diventando un vero e proprio punto di riferimento per grandi e piccini. Nel cuore pulsante della piazza, Roberto Di Claudio trasforma ogni cono in un’esperienza unica, dedicando passione e innovazione al suo locale. Valedì, nato come un gesto d’amore per il figlio Valerio, ora incanta con gusti sorprendenti e un’atmosfera familiare. E così, il gelato diventa un sorriso condiviso sotto il sole del quartiere.

In questa notizia si parla di: claudio - valedì - appio - gelato

