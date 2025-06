Il futuro dell' Irst Giovanni Amadori | Evitare che diventi un ente pubblico Era la visione di mio padre

Il futuro dell’IRST Giovanni Amadori rappresenta un esempio di come si possa conciliare innovazione e collaborazione tra pubblico e privato. Giovanni Amadori, figlio del fondatore Dino, condivide la visione che ha plasmato l’istituto: un modello di successo nato dall’equilibrio tra risorse pubbliche e private. In un panorama in continua evoluzione, questa filosofia può garantire continuità e crescita, rafforzando il ruolo dell’IRST come centro di eccellenza nella ricerca e nell’assistenza sanitaria.

"L’Irst non è nato come un ente pubblico, né come un soggetto interamente privato. È nato, ed è cresciuto, come istituto a compartecipazione pubblico-privata. Questa è stata ed è la sua forza". Giovanni Amadori, figlio del professor Dino che fondò l'istituto, prende la parola sul futuro della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Il figlio cita un'intervista del 2017 e difende la forma 'mista' dell'istituto: "Era il suo sogno, il suo progetto.

