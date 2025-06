Il futuro dell' Irst Giovanni Amadori | Difendere la sua identità significa salvare la visione di mio padre

dell'IRST Giovanni Amadori, figlio del professor Dino, sottolinea l'importanza di difendere la propria identità per preservare la visione e i valori tramandati dal padre. La natura mista dell’istituto, frutto di un’autentica collaborazione pubblico-privata, rappresenta il suo grande punto di forza. In un momento di sfide e cambiamenti, proteggere questa visione significa garantire un futuro solido e innovativo nel campo della ricerca e della salute.

