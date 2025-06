Il futuro del rugby mondiale si gioca in Italia | al via il Mondiale U20

Il futuro del rugby mondiale si gioca in Italia: al via il Mondiale U20. A partire da questa domenica, 29 giugno, le città di Calvisano, Rovigo, Verona e Viadana si trasformeranno nel palcoscenico delle giovani promesse internazionali, con le 12 nazioni più forti pronti a sfidarsi in partite emozionanti che culmineranno il 19 luglio. Tra i grandi favoriti ci sono Inghilterra e Nuova Zelanda, che promettono spettacolo e sorprese, rendendo questa competizione un appuntamento imperdibile per gli appassionati.

A partire da questa domenica, 29 giugno, l'Italia sarà il palcoscenico del Mondiale Under 20 di rugby, con le 12 migliori squadre giovanili del mondo pronte a darsi battaglia tra Lombardia e Veneto. Le città coinvolte – Calvisano, Rovigo, Verona e Viadana – ospiteranno le giovani promesse del rugby internazionale, in un torneo che culminerà nella finalissima del 19 luglio. Tra i grandi protagonisti attesi ci sono Inghilterra e Nuova Zelanda, che mirano a confermare i loro eccellenti risultati storici, mentre la Francia cercherà di confermarsi come uno dei team da battere negli ultimi anni. Occhi puntati anche sul Sudafrica, desideroso di sfatare il proprio tabù delle semifinali.

