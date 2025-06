Il furgone rubato e poi gettato nel canale

Un piccolo dramma si è consumato in un angolo remoto di campagna, dove un furgone rubato e abbandonato nel canale racconta una vicenda di mistero e ingegno. L’episodio, scoperto dall’agricoltore durante una calda giornata estiva, ci ricorda quanto la sicurezza sia un tema cruciale anche nelle zone più isolate. Ma cosa si nasconde dietro a questa insolita scena? Scopriamolo insieme.

Il tettuccio di un’auto riaffiora all’improvviso da una roggia in aperta campagna. A lanciare l’allarme è stato un agricoltore, in un assolato pomeriggio di fine giugno a Bagnolo Mella. Siamo a tre chilometri dalla provinciale, in un’area isolata dove non passano strade, tra una distesa di campi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it