Il folk d' autore dei Ferro Battuto in concerto tra il verde delle colline romagnole

Preparati a vivere un'energia unica nel cuore delle colline romagnole, dove la musica dal vivo trasforma il piccolo borgo di Sadurano in un palcoscenico incantato. Domenica 29 giugno, il circolo Il Grottino ospita i Ferro Battuto, un trio affiatato che porta sul palco le melodie autentiche del folk d'autore. Ferruccio Liriti, con le sue composizioni, promette di coinvolgere e emozionare il pubblico, rendendo questa serata indimenticabile. Un evento da non perdere per gli amanti della buona musica e delle tradizioni!

Nel piccolo borgo di Sadurano tornano gli appuntamenti con la musica dal vivo. Domenica 29 giugno sul palco del circolo Il Grottino salgono i Ferro Battuto, un trio da anni on the road che propone un repertorio sulle melodie del folk d'autore. Ferruccio Liriti, autore dei testi e delle musiche. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

