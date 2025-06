Il fiume Santerno cantiere da 5,5 milioni La giunta approva il maxi-piano dei lavori

Il fiume Santerno si prepara a un importante restyling: la giunta di Imola ha approvato un maxi piano da 55 milioni di euro per mettere in sicurezza l’alveo e proteggere la città. Un investimento strategico, finanziato dal PNRR e destinato a garantire tutela e resilienza nell’area urbana. Conte alla mano, si tratta di uno dei più grandi interventi mai realizzati, segnando un passo decisivo verso un futuro più sicuro per tutti.

Imola, 27 giugno 2025 – Sono stati approvati dalla giunta comunale di Imola i progetti esecutivi per la messa in sicurezza dell’alveo del fiume Santerno. Al via ci sono una serie di interventi per un valore complessivo di 5,5 milioni di euro nell’area urbana. Un programma finanziato nell’ambito del Pnrr con fondi assegnati dal Commissario Straordinario per la ricostruzione post-alluvione del 2023 per un totale di circa 8,5 milioni. Conti alla mano, si tratta del più grande progetto di mitigazione e messa in sicurezza della città degli ultimi decenni per quanto riguarda il Santerno. I lavori riguardano il tratto urbano del fiume compreso tra il ponte di viale Dante e quello della ferrovia in via Pisacane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il fiume Santerno, cantiere da 5,5 milioni. La giunta approva il maxi-piano dei lavori

