Il figlio della principessa Mette-Marit di Norvegia è sospettato di tre stupri

Una notizia che scuote le alte sfere della nobiltà norvegese: il figlio della principessa Mette-Marit, sospettato di gravi reati, si trova al centro di un’indagine lunga quasi un anno. Questi accadimenti mettono in discussione non solo l’immagine della famiglia reale, ma anche il fragile equilibrio tra privacy e giustizia. Leggi di più per scoprire tutti i dettagli di questa intricata vicenda.

Il 27 giugno, al termine di un’inchiesta durata quasi un anno, la polizia norvegese ha annunciato che il figlio maggiore della principessa Mette-Marit è sospettato di aver commesso tre stupri e altre venti infrazioni di vario tipo. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Il figlio della principessa Mette-Marit di Norvegia è sospettato di tre stupri

Norvegia, il figlio della principessa ereditaria accusato di tre stupri - Una notizia sconvolgente scuote la monarchia norvegese: Marius Borg Høiby, il figlio della principessa ereditaria, è stato accusato di tre stupri e altri reati sessuali.

