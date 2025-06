Il figlio della principessa finito nei guai | è sospettato di tre stupri e di 23 reati in totale

Il giovane Marius Borg Hoiby, figlio della principessa ereditaria Mette-Marit, si trova al centro di un'indagine che scuote la monarchia norvegese. Accusato di 23 reati, tra cui tre stupri, la notizia ha suscitato scalpore e sdegno in tutto il paese. Dopo dieci mesi di indagini, la polizia norvegese ha finalmente rivelato i dettagli, lasciando in sospeso il destino del rampollo reale e l'immagine della famiglia reale. La vicenda si conclude con una domanda: quale sarà il futuro di Marius in questa intricata vicenda?

Marius Borg Hoiby, il figlio 28enne della principessa ereditaria Mette-Marit, è sospettato di 23 reati, tra cui 3 stupri. Lo ha dichiarato la polizia norvegese, annunciando la chiusura di un'indagine avviata ormai dieci mesi fa. Il ragazzo - nato da una relazione precedente al matrimonio della. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: figlio - principessa - sospettato - stupri

Norvegia, il figlio della principessa ereditaria accusato di tre stupri - Una notizia sconvolgente scuote la monarchia norvegese: Marius Borg Høiby, il figlio della principessa ereditaria, è stato accusato di tre stupri e altri reati sessuali.

Sospettato di 3 stupri il figlio 28enne della principessa di Norvegia. E di 23 reati in totale. Chiusa l'indagine avviata 10 mesi fa #ANSA Vai su Facebook

Sospettato di 3 stupri il figlio 28enne della principessa di Norvegia; Marius Borg Hoiby, indagato per tre stupri il figlio della principessa di Norvegia: era stato (già) arrestato; Sospettato di tre stupri figlio 28enne principessa di Norvegia.

Sospettato di 3 stupri figlio 28enne principessa di Norvegia - Il figlio ventottenne della principessa ereditaria di Norvegia è sospettato di 23 reati, tra cui tre stupri, ha dichiarato la polizia norvegese, annunciando la chiusura di un'indagine avviata 10 mesi ... Scrive msn.com

Sospettato di 3 stupri il figlio 28enne della principessa di Norvegia - Il figlio ventottenne della principessa ereditaria di Norvegia è sospettato di 23 reati, tra cui tre stupri, ha dichiarato la polizia norvegese, annunciando la chiusura di un'indagine avviata 10 mesi ... Scrive ansa.it