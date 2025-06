Il Festival From Caserta al Campo Laudato Si'

Il festival From Caserta 2025 al Campo Laudato Si’, Ex Macrico, sta per trasformare il cuore verde della città in un vivace crocevia di creatività e passione. Il 27, 28 e 29 giugno, l'Associazione Casertana Zero Zero Live inviterà tutti a immergersi in una tre giorni di musica, arte, circo, sport e cultura, dando nuova vita a questo splendido spazio. Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile, dove ogni dettaglio racconta il sogno di una comunità unita e dinamica.

Il Festival From Caserta 2025 al Campo Laudato Si’, Ex Macrico, è realtà. Il 27, 28 e 29 giugno l'Associazione Casertana Zero zero Live colorerà di musica, arte, circo, sport, cultura e artigianato una porzione di quell’immenso giardino alberato di 33 ettari che è sempre stato al centra della. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: festival - from - caserta - campo

Musica, cibo dal mondo e divertimento a Finale con il Food Truck Festival - Dal 16 al 18 maggio, i giardini De Gasperi di Finale Emilia si trasformeranno in un’esplosione di sapori e divertimento con il Food Truck Festival.

27 giugno - Caserta - Festival From Caserta Alla bua ore 22.00 - campo Laudato si, via unità italiana! Vai su Facebook

Mettilo in agenda! Eventi a Caserta e provincia dal 27 al 29 giugno; Festival FROM Caserta 2025 al parco Ex Macrico dal 27 al 29 giugno; Tutto pronto per il festival nei giardini del campo Laudato Si’.

Festival FROM Caserta 2025 al parco Ex Macrico dal 27 al 29 giugno - Un’oasi verde da sempre al centro di Caserta, ma per decenni vissuta dietro un muro. Come scrive pupia.tv

From Caserta, un festival per rinascere nei giardini del Campo Laudato Si’, Ex Macrico - Caserta si prepara a vivere un evento unico: dal 27 al 29 giugno 2025, il festival “From Caserta” animerà i giardini del Campo Laudato Si’, ex area Macrico, trasformando un simbolo di degrado in un ... Si legge su casertaweb.com