Il Duomo riscoperto Il pavimento mostra le sue meraviglie

Dal 2023, il Duomo di Milano apre le sue meraviglie ai visitatori, svelando il suo splendido pavimento in una "scopertura straordinaria". Un’occasione unica, soprattutto in occasione dell’anno giubilare, per ammirare per la prima volta la splendida speranza realizzata nel 1870 da artisti di grande talento. Non perdete questa opportunità di immergervi nella storia e nell’arte che rendono il Duomo un autentico tesoro nazionale.

Il pavimento del Duomo viene scoperto da oggi fino al 31 luglio. La " scopertura straordinaria " riprenderà poi dal 18 agosto fino al 15 ottobre. E quest'anno si tratta davvero di un'occasione importante, perché in occasione dell' anno giubilare, sarà visibile, per la prima volta, la Speranza eseguita nel 1870 da Leopoldo Maccari, Giuseppe e Antonio Radichi su cartone di Alessandro Franchi. La tarsia è di solito coperta, anche durante la scopertura, per permettere l'accesso alla Cappella del Voto, spazio sacro destinato al raccoglimento e alla preghiera. L'itinerario interno alla Cattedrale inizia dalla porta d'ingresso, quella di destra rispetto al portale centrale, sul cui architrave si legge un'iscrizione relativa al primo Giubileo indetto da papa Bonifacio VIII.

