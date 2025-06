Il dramma di Villa Pamphili | sì della Corte d' appello greca all' estradizione di Kaufmann

Il caso di Villa Pamphili scuote l’opinione pubblica: la corte d’appello greca ha deciso positivamente sull’estradizione di Francis Kaufmann, accusato del tragico duplice omicidio di una donna e di una bambina. La controversia si infittisce, mentre l’uomo può presentare ricorso. Intanto, i pm di Roma proseguono con le indagini, cercando di fare luce su uno dei crimini più inquietanti degli ultimi anni. Riusciranno le autorità italiane a ottenere giustizia?

La corte d'appello greca, si apprende, ha risposto positivamente alla richiesta delle autorità italiane di estradizione dell'americano Francis Kaufmann, fermato in Grecia per la morte della compagna e della figlia trovate a Villa Pamphili. L'uomo può fare appello contro la decisione. I pm della Procura di Roma che indagano sul duplice omicidio di Villa Pamphili hanno affidato alla polizia il compito. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il dramma di Villa Pamphili: sì della Corte d'appello greca all'estradizione di Kaufmann

Svolta dalla Grecia sul caso di #VillaPamphili: via libera dalla Corte appello di Larissa all’estradizione di Francis #Kaufmann #roma #27giugno #iltempoquotidiano https://iltempo.it/roma-capitale/2025/06/27/news/francis-kauffman-estradizione-italia-delitto-villa Vai su X

Morte a Villa Pamphili: “Aveva partorito in casa a Malta”, parla a “Chi l’ha visto?” la madre di Anastasia. “Abbiamo saputo che era nata la bambina quando ci ha mandato una foto, non la sentivano da mesi e ne avevamo denunciato la scomparsa”. Oggi ricerch Vai su Facebook

