Il doppio volto di Vasile Frumuzache | il casolare degli orrori e il mistero delle donne scomparse

Il caso di Vasile Frumuzache, tra il casolare degli orrori e il mistero delle donne scomparse, svela un volto oscuro che si estende oltre i confini toscani. Trasferitosi a Monsummano Terme nel 2022, le sue radici affondano in luoghi come Vinci e Trapani, dove le domande si fanno sempre più insistenti. La ricerca di verità e motivi si intreccia con un'indagine che promette di scuotere l'intero panorama criminale.

Vasile Frumuzache si è trasferito in Toscana solo nel 2022, ma inizialmente non risiedeva a Monsummano Terme, bensì a Vinci, in provincia di Firenze, nei pressi di Empoli. È quindi evidente che sia necessario indagare anche in quelle zone, così come a Trapani, dove aveva vissuto in precedenza. Lo ha sottolineato il criminologo Cosimo D'Oronzo durante una puntata del programma "Incidente Probatorio", in onda sul canale 122 Fatti di Nera, nel corso di un approfondimento sul cosiddetto "casolare degli orrori" in provincia di Prato. Proprio nei pressi di quel casolare, il 32enne di origine rumena ha confessato di aver seppellito i corpi di almeno due donne.

“Sono tutti sconvolti”. La scoperta choc su Vasile Frumuzache, il killer di Maria Denisa - Una scoperta sconvolgente scuote la città : Vasile Frumuzache, sospettato e ora ufficialmente killer di Maria Denisa, si rivela essere molto di più di un semplice volto oscuro.

Una famiglia incredula. Stravolta e devastata. La moglie di Vasile Frumuzache, all'indomani del fermo del marito che ha confessato il doppio femminicidio, è stata portata assieme ai figli in un luogo protetto. Poche parole nel dolore: «Era sempre stato un bravo

Vasile Frumuzache, accusato degli omicidi di due prostitute, è stato aggredito in carcere da un parente della donna scomparsa e uccisa nel 2024. Gli ha tirato olio bollente tirato sul volto.

Indagine su omicidi escort romene: profilo e misteri di Vasile Frumuzache - L'inchiesta svela lacune e complici nel caso degli omicidi, tra ipotesi di serial killer e legami con il racket della prostituzione. Si legge su ilsole24ore.com

Olio bollente sul volto: aggredito il serial killer delle prostitute - Vasile Frumuzache, che ha ammesso la propria responsabilità nell’uccisione di Denisa Maria Paun – conosciuta anche come Adas – trovata senza vita a Montecatini Terme, è stato vittima di un ... Secondo ilgiornale.it