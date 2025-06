Il doppio inferno degli iraniani sotto le bombe | le testimonianze raccolte da TPI

In un Iran dilaniato dalla guerra e dall’insicurezza, i cittadini affrontano un doppio inferno: bombardamenti incessanti e una crisi umanitaria che aggrava la loro quotidianità. La benzina sta finendo, i bancomat sono inaccessibili e comunicare diventa un’impresa. In questo scenario apocalittico, scappare sembra un miraggio. Ma cosa serve davvero per fuggire? La risposta nel racconto delle testimonianze raccolte da TPI, un mosaico di speranze e desperation.

La benzina è agli sgoccioli. Gli sportelli bancomat, i pochi che funzionano, fanno scivolare nelle mani di chi tenta di prelevare contanti solo piccoli tagli e i conti online non sono accessibili, perché la rete Internet è paralizzata. Comunicare è un lusso. Avere una meta alternativa verso cui andare, anche. Teheran brucia. Ma per scappare servono tre cose: un’auto con il pieno di carburante, soldi e un contatto. La guerra in corso, con l’Iran da una parte e l’asse Israele-Usa dall’altra, ha diviso la popolazione iraniana in tre categorie e altrettanti punti d’osservazione: chi si trova in altre città e cerca di captare notizie (spesso senza successo); chi è riuscito a fuggire dalla capitale e chi ci è rimasto intrappolato dentro. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il doppio inferno degli iraniani sotto le bombe: le testimonianze raccolte da TPI

