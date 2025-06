Il ddl Caccia verrà discusso in Commissione Ambiente e non in Parlamento | È democratura venatoria

Il dibattito sul ddl Caccia si accende, ma questa volta la discussione si svolgerà esclusivamente in Commissione Ambiente del Senato, senza passare per il Parlamento. La scelta del governo di blindare il testo, annunciata dal ministro Lollobrigida, solleva interrogativi e opposizioni: si tratta di una strategia per evitare un confronto aperto e approfondito? Scopriamo insieme gli sviluppi di questa controversa decisione.

Il ddl Caccia annunciato dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida verrà discusso nella Commissione Ambiente del Senato in sede redigente e quindi non passerà il consueto confronto parlamentare. Secondo gli ambientalisti si tratta di una mossa per blindare un testo controverso che sarebbe stato profondamente modificato a colpi di emendamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

