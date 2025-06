Il cuore d’oro del bagno dei vip al Forte dei Marmi C’è un ombrellone per chi non può permettersi di pagare

Il cuore d’oro del bagno dei VIP al Forte dei Marmi batte forte con un'idea innovativa: un ombrellone sospeso per chi non può permetterselo. Forte dei Marmi, 27 giugno 2025 – in un luogo dove lusso e necessità si incontrano, un piccolo imprenditore locale e Gaio Giannelli, insieme alla moglie Andreea Caseru, hanno deciso di fare la differenza. Un gesto che dimostra come solidarietà e raffinatezza possano convivere, offrendo un sorriso a chi ne ha più bisogno...

Forte dei Marmi, 27 giugno 2025 – L'ombrellone sospeso nella spiaggia vip. Perchè necessità e lusso possono andare a braccetto. E' l'originale proposta che vede uniti un piccolo imprenditore fortemarmino (che vuole rimanere anonimo) e Gaio Giannelli con la moglie Andreea Caseru, noto ristoratore e gestore dello stabilimento Montecristo di ponente, a due passi dal pontile: assieme hanno deciso di sostenere le spese per mettere a disposizione per l'intera stagione 'l'ombrellone amico', un punto ombra per regalare una vacanza con i fiocchi laddove il costo di un affitto stagionale si aggira dai 6 agli 8 mila euro.

