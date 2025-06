Il corpo carbonizzato di un uomo trovato in un' auto nelle campagne del Salento

Un drammatico ritrovamento scuote le campagne del Salento: il corpo carbonizzato di un uomo è stato rinvenuto in un’auto incendiata lungo la strada Trepuzzi-Surbo, a Lecce. Le autorità stanno indagando sul caso, mentre si cerca di ricostruire le circostanze di questa terribile vicenda. Un mistero avvolge l’identità dell’autista di scuolabus, attualmente irreperibile. La comunità attende risposte e giustizia, mentre le indagini proseguono per chiarire cosa si nasconda dietro questa tragedia.

Il corpo carbonizzato di uomo è stato trovato in una Fiat punto incendiata in una campagna adiacente alla strada Trepuzzi-Surbo, in provincia di Lecce. Sul posto ci sono i carabinieri. A quanto si apprende, l'auto è intestata a un autista di scuolabus della zona. L'uomo al momento sarebbe irreperibile.

