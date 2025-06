il cordoglio della acli per la scomparsa di monsignor pasquale maria mainolfi

Il mondo ecclesiastico e la comunità di Benevento piangono la scomparsa di Monsignor Pasquale Maria Mainolfi, figura luminosa e stimata. La sua dedizione come parroco, teologo e predicatore ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di tanti. La sua vita, un autentico dono di sapienza, continuerà a ispirarci nel cammino di fede e speranza. La sua eredità rimarrà viva nei nostri ricordi e nelle nostre preghiere.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Una figura luminosa dell’Arcidiocesi Metropolita di Benevento ci ha lasciati: Monsignor Pasquale Maria Mainolfi, parroco della chiesa di San Gennaro a Benevento. La sua vita è stata un dono di sapienza, per noi popolo di Dio e per la nostra Chiesa. Teologo, mariologo, professore, formatore e predicatore instancabile, ha incarnato con dedizione e amore appassionato per la parola di Dio, lo spirito del Concilio Vaticano II e i valori della dottrina sociale della Chiesa. Il suo impegno pastorale e accademico ha lasciato un’impronta profonda in chi ha avuto la grazia di conoscerlo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it