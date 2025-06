Il coraggio di mamma Virginia Dopo un’infezione devastante è pronta a riprendersi la vita

Il coraggio di mamma Virginia Baldassari, 41 anni di Fratta Terme, è stato messo a dura prova da un'infezione da pneumococco che ha rischiato di portarle via tutto. Dopo momenti di grande paura e decisioni drammatiche, il suo spirito indomito si sta rivelando una fonte di speranza e rinascita. Ora, più forte che mai, Virginia è pronta a riprendersi la vita, dimostrando che il vero coraggio nasce dalla forza di non arrendersi mai.

Ci sono momenti in cui tutto si ferma, poi riparte, ma in una direzione completamente nuova. Per Virginia Baldassari, 41enne residente nella frazione bertinorese di Fratta Terme, quel momento è arrivato il 9 aprile 2024, quando un'infezione da pneumococco ha avvelenato il suo sangue con una violenza che non lasciava alternative e ha imposto ai medici decisioni radicali: l'amputazione delle gambe sotto il ginocchio, dell'avambraccio sinistro e delle dita della mano destra. Un evento che ha stravolto la sua quotidianità fatta di lavoro – in un panificio a Forlì – e di vita familiare con il marito Marco, i figli Lucrezia di 11 anni, e Filippo di 5.

Ha perso le gambe per un'infezione, per mamma Virginia solidarietà senza fine: raccolti 160mila euro - Un momento di festa e speranza si è trasformato in un grande gesto di solidarietà per Virginia Baldassarri, la coraggiosa mamma di Fratta Terme, che nel 2024 ha affrontato una terribile infezione da pneumococco che le ha portato via entrambe le gambe e parti degli arti.

