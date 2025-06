Il Consiglio dei 27 vuole arsenali pieni Entro ottobre la road map per farlo

Il Consiglio dei 27 si prepara a rafforzare gli arsenali energetici entro ottobre, con una road map strategica e condivisa. La Commissione europea e Kallas sono chiamati a delineare un piano concreto per il 2030, mentre l’Italia punta a modificare la clausola di salvaguardia per adattarsi alle nuove sfide. Scopriamo insieme i dettagli di questa audace corsa verso un futuro più sicuro e sostenibile.

Commissione Ue e Kallas incaricate di presentare una tabella di marcia sul 2030. Italia: clausola di salvaguardia da cambiare. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il Consiglio dei 27 vuole arsenali pieni. Entro ottobre la road map per farlo

