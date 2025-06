Il cono d' ombra Pablo Trincia | La storia di Denis Bergamini mi affascina piccola ma così misteriosa

Il cono d'ombra di Pablo Trincia svela una storia avvolta nel mistero, quella di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza tragicamente scomparso. Mentre molti preferiscono i casi più noti, Trincia sceglie di illuminare questa vicenda poco conosciuta ma ricca di sfumature, dimostrando che anche le storie meno celebri meritano di essere ricordate. Arriva oggi su Sky, un’indagine che promette di tenervi col fiato sospeso fino all’ultima scena.

Arriva oggi su Sky la nuova docu-serie di Pablo Trincia, Il cono d'ombra, il racconto della tragica morte di Denis Bergamini. Perchè, mentre tutti parlano di Garlasco e di altri casi più 'mediatici', lui ha deciso di occuparsi di una storia meno conosciuta? Ce l'ha raccontato durante l'intervista C'è una sequenza ne Il cono d'ombra di Pablo Trincia che mostra due giovani ragazzi al mare: sono Denis Bergamini, giovane calciatore del Cosenza, e Isabella Internò, ventenne, sua fidanzata per tre anni tra alti e molti bassi. In quelle immagini, girate dallo stesso calciatore con la sua videocamera, ci sono già quasi tutti gli elementi che, in quel 18 novembre 1989, hanno portato alla morte di Bergamini.