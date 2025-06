Il Comune ' dichiara' la proprietà su 9 scuole e una piazza non accatastate

Il Comune di San Felice a Cancello fa un passo importante verso la trasparenza e la tutela del patrimonio pubblico, dichiarando ufficialmente la proprietà su nove scuole e una piazza finora non accatastate. Un intervento storico, che rompe decenni di silenzio e immobilismo, segnando un nuovo inizio per la comunità. Con la delibera...

Importante novità a San Felice a Cancello. Il consiglio comunale ha approvato la dichiarazione di proprietà su dieci immobili pubblici: "un intervento doveroso e storico che rompe oltre sessant’anni di silenzio, immobilismo e inazione", afferma il sindaco Emilio Nuzzo. "Con la delibera. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: proprietà - comune - dichiara - scuole

Via Tremana, il parking chiuso da anni ostaggio del degrado. Il Comune: “Trattative con la proprietà, serve una soluzione” - Via Tremana, un parcheggio chiuso da anni, è divenuto vittima del degrado. La situazione ha spinto il Comune a avviare trattative con la proprietà per trovare una soluzione.

ARDEA - PROGETTO ACQUA PER CRESCERE: UN IMPEGNO CONDIVISO PER L'AMBIENTE E L'EDUCAZIONE Il 4 giugno 2025, si è firmato ad Ardea un importante Protocollo d'Intesa tra il Comune di Ardea, rappresentato dal Sindaco Maurizio Cremonini, Vai su Facebook

Bando pubblico per la concessione dell’immobile di proprietà comunale “Ex Scuola materna Milano2 sud; Scuola, sospensione anticipata servizio mensa. Dichiarazione assessore Tamajo; Avviso per il reperimento di manifestazioni d’interesse finalizzate all’ottenimento della concessione d’uso della proprietà comunale “Ex Scuola Materna San Martino”, da destinare ad attività, interventi ed ospitalità di Protezione Civile in favore di Associazioni d.