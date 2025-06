Il comune dice no alle centraline per monitorare la qualità dell' aria che si respira a causa del cantiere

Il dibattito acceso tra cittadini e amministrazione si infiamma: il Comune di Lissone ha respinto la proposta di installare centraline per monitorare la qualità dell’aria nei pressi dei cantieri di Pedemontana, lasciando i residenti all’oscuro delle eventuali criticità ambientali. La decisione solleva interrogativi sulla trasparenza e la tutela della salute pubblica, ma la discussione è ancora aperta: la città può continuare a ignorare i segnali provenienti dall’ambiente in nome dello sviluppo?

I lissonesi che vivono e lavorano nei pressi dei cantieri di Pedemontana non potranno sapere che cosa respirano. Il consiglio comunale ha bocciato la mozione avanzata dal consigliere di minoranza Luca De Vincentis (Vivi Lissone) che chiedeva all’amministrazione di richiedere ad Arpa (Agenzia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

