Il Comune accende le nuove telecamere che multano gli automobilisti indisciplinati | sorvegliata l' area pedonale di via Vibò a Torino

Torino si prepara a intensificare la sicurezza e il rispetto delle norme con l’attivazione delle nuove telecamere di sorveglianza in via Vibò, area pedonale chiusa al traffico dal 2020. Le immagini cattureranno ogni infrazione, garantendo un ambiente più sicuro e più vivibile. Chi non rispetterà il divieto di transito, mettendo a rischio la tranquillità della zona, dovrà affrontare le conseguenze. La città invita tutti alla collaborazione per preservare il bene comune.

A Torino, è tutto pronto per l’attivazione del nuovo impianto di videosorveglianza per l’area pedonale di via Vibò. Questo spazio, dal 2020, è chiuso alle auto e alle moto. Tra poche settimane, chi non rispetterà il divieto di transito e lo percorrerà ugualmente con i propri veicoli, sarà multato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: pedonale - area - vibò - torino

Scatta la maxi area pedonale, arriva una "piccola rivoluzione per i parcheggi del centro storico” - Torna la maxi area pedonale nel cuore del centro storico, segnando una piccola rivoluzione per la viabilità e i parcheggi.

Il Comune accende le nuove telecamere che multano gli automobilisti indisciplinati: sorvegliata l'area pedonale di via Vibò a Torino; Torino, via Vibò pedonale dal 30 giugno: multe dal 1° agosto. Tensione tra Comune e commercianti; Via Vibò diventa isola pedonale: telecamere attive dal 30 giugno, multe dal 1° agosto.