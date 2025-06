Il Collegio torna su Raiplay nel 1990 Andrea Maggi confermatissimo prof d' italiano e educazione civica

Il ritorno de "Il Collegio" su Raiplay promette emozioni e nostalgia, trasportandoci nel 1990 con un cast di docenti e studenti pronti a rivivere quel periodo indimenticabile. Tra conferme e sorprese, Andrea Maggi, il rinomato professore di italiano e educazione civica di Pordenone, torna in prima linea, pronto a guidare questa nuova avventura. Prepariamoci a riscoprire valori, amicizie e sfide che hanno segnato un’epoca. Una storia tutta da vivere e da scoprire!

«È ufficiale: siamo nel 1990». Il post sui canali social de "Il Collegio" anticipa il ritorno del reality che andrà in onda prossimamente su Raiplay. Ad Andrea Maggi, pordenonese doc, confermatissimo, la cattedra d'italiano ed educazione civica. Ci saranno anche Paolo Bosisio, il preside, la. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: collegio - raiplay - andrea - maggi

Il Collegio 8, anticipazioni quinta puntata: Maggi interroga in vista degli esami e rincuora una studentessa; Andrea Maggi: Smartphone e figli: non serve un controllo parentale, ma un patto in famiglia; Il collegio 7: cast degli alunni e professori, puntate, anno e scuola dove è ambientato.

Da Il Collegio a Linea Verde il prof Andrea Maggi, cicerone in tv - Il professore ha incantato nella recente puntata di Linea Verde Estate con uno stile autentico e un'attenzione sincera ... msn.com scrive

Andrea Maggi, prof del Collegio, testimonial di sostenibilità dopo Susanna Tamaro, Paolo Rumiz e Altan - Il Gazzettino - Scrittori e saggisti per la sostenibilità: perché i libri possono contribuire in modo determinante allo sviluppo di una cultura di buone pratiche in direzione degli ... Scrive ilgazzettino.it