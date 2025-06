Il Collegio riapre con Pierluigi Pardo e trasloca in Molise

Il Collegio torna a sorprendere, questa volta con Pierluigi Pardo e un’ambientazione inedita in Molise. Dopo l’ultima edizione del 2023, il docureality che riporta gli adolescenti negli anni '90 si prepara a rivivere il passato, sfidando le convenzioni e trasportando i telespettatori nel cuore di quegli anni memorabili. La domanda è: riuscirà questa nuova avventura a conquistare di nuovo il pubblico? Rimanete sintonizzati per scoprirlo!

Dopo l’ultima edizione del 2023, la Rai riapre Il Collegio, il docureality che fa rivivere gli anni passati con un gruppo di adolescenti che viene radunato in un collegio con l’obiettivo di superare l’esame di terza media e ottenere il diploma. Il Collegio 9 ambientato nel 1990. Dopo il 2001, anno di ambientazione dell’ottava edizione, Il Collegio torna indietro fino al 1990. Cambia l’anno e anche la location: lasciato il Collegio San Francesco di Lodi, gli studenti si trasferiranno per la prima volta in Molise, tra le mura storiche del Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso, un edificio maestoso, ricco di storia e di corridoi da esplorare. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Il Collegio riapre con Pierluigi Pardo e trasloca in Molise

In questa notizia si parla di: collegio - riapre - pierluigi - pardo

Il ritorno de il collegio: ambientazione e programmazione.

Il Collegio torna su Rai Due: ecco tutte le novità della nuova edizione - Torna Il Collegio nella prima serata della cadetta dell'Azienda Pubblica Tv Oggi sono stati presentati ufficialmente i nuovi Palinsesti Rai. Scrive msn.com

Come partecipare ai casting de Il Collegio 9: la scuola riapre - Cosmopolitan - L'ultima edizione del programma Rai era andata in onda nel 2023 con la conduzione di Stefano De Martino . Come scrive cosmopolitan.com