Il clima cambia Pordenone si scalda | la temperatura è salita di 2,6 gradi

Il clima di Pordenone sta rapidamente cambiando, con temperature che sono salite di ben 2,6 gradi negli ultimi 50 anni. Questo trend preoccupante riflette come i riscaldamenti globali stiano influenzando anche la nostra regione, portando a estati sempre più torride e inverni meno rigidi. È necessario agire subito per proteggere il nostro territorio e il nostro futuro. La domanda è: cosa possiamo fare per invertire questa tendenza?

I cambiamenti climatici stanno riscaldando sempre di più il pianeta e, ovviamente, Pordenone non fa eccezione. Nell'ultimo report elaborato da Ilmeteo.it per il Corriere della Sera, emergono alcuni dati che fanno riflettere. Tra il 1975 e il 2024, la temperatura media è aumentata di 2,6 gradi. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

