Il city brand di Macerata A battesimo il logo | Veicolo di promozione ci diamo un’identità

Macerata ha il suo city brand. Ideato dallo studio grafico Sonnoli, eccellenza internazionale del design, il logo stilizza "il perimetro del Comune, del centro abitato e del centro storico, e il logotipo che firma le attività cittadine è un sistema di scrittura che contiene la parola ‘macerata’ (con la "m" minuscola) in neretto e una seconda dicitura che ne definisce l’ambito", come spiegato da Leonardo Sonnoli. L’assessore al turismo Riccardo Sacchi ha parlato di "un’importante iniziativa, in coerenza con il nostro programma elettorale, per una strategia di sviluppo dell’identità di Macerata". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it