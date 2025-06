Il Cies stila la classifica dei dieci terzini più preziosi al mondo | Gvardiol in vetta nessun italiano in classifica

Il CIES Football Observatory ha stilato la classifica dei dieci difensori più preziosi al mondo, con un sorprendente assenza di giocatori italiani. In vetta troviamo il talento croato Guardiol, simbolo di una nuova generazione di campioni. Questa analisi, frutto di dati analitici e parametri economici, offre uno sguardo unico sul valore reale dei difensori e sulle tendenze del mercato globale. Scopriamo insieme chi sono i protagonisti di questa esclusiva graduatoria.

Il Cies stila la classifica dei dieci difensori più preziosi al mondo Il CIES Football Observatory, autorevole centro internazionale specializzato in analisi e statistiche sportive, ha pubblicato la classifica aggiornata dei dieci difensori più preziosi al mondo. Lo studio si basa su una combinazione di dati analitici, algoritmi e parametri economici, con l’obiettivo di stimare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Il Cies stila la classifica dei dieci terzini più preziosi al mondo: Gvardiol in vetta, nessun italiano in classifica

In questa notizia si parla di: classifica - cies - dieci - preziosi

Le 100 squadre più seguite sui social: 5 italiane nella classifica del Cies (Sky Sport) - Nel mondo del calcio, i social sono diventati il palcoscenico più seguito e influente. Secondo il Cies Sky Sport, il Real Madrid domina con quasi mezzo miliardo di follower, mentre cinque squadre italiane entrano nella top 100, tra cui la Juventus.

Giocatori più preziosi del mondo per valore di calciomercato. Classifica; Bellingham il più prezioso per il CIES, della Serie A 12 nomi; CIES – Top 10 valori Serie A: dominio Inter, presenti in 4. E 2 sul podio.

Difensori più preziosi al mondo, c'è un solo italiano e non gioca in Serie A: la classifica - Il CIES, centro internazionale che ha il compito di condurre studi sportivi, ha stilato la classifica dei dieci difensori più preziosi al mondo. Come scrive msn.com

CIES - Giocatori più preziosi in Serie A: primeggia Lautaro, Thuram terzo. Castro vale più di Leao - MSN - Lautaro Martinez primeggia nella classifica dei giocatori più preziosi della Serie A stilata secondo il modello statistico del CIES. Riporta msn.com