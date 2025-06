Il Certosa Festival arriva alla sua XXV edizione

Il Certosa Festival di Calci celebra quest'anno le sue nozze d’argento, un traguardo che testimonia passione e successo. La XXV edizione, con il tema “Io cerco!”, invita a scoprire mondi nuovi e a mettere in discussione le proprie certezze. Con un calendario ricco di eventi e novità, il festival si conferma come un punto di riferimento culturale e artistico. Prepariamoci a vivere un’esperienza indimenticabile, perché...

Calci, 26 giugno 2025 - Nozze d’argento per il Certosa Festival di Calci, giunto alla sua XXV edizione in forma smagliante e con un programma ricco di eventi e di novità. Tema di questa edizione “Io cerco!”: come ha sottolineato il direttore artistico del Festival, Salvatore Ciulla, “cercare è scoprire, è andare oltre le certezze più rassicuranti, è esplorare ed esplorarsi mettendosi in gioco su esperienze che possono apparire diverse da noi e che invece si rivelano ricche di stimoli”. Il Certosa Festival 2025 è stato ufficilamente presentato ieri, mercoledì 25 giugno, in sala consiliare "Rino Logli". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Certosa Festival arriva alla sua XXV edizione

Una festa di musica e parole: presentata la 25° edizione del Certosa Festival - Unisciti a noi per celebrare 25 anni di magia e musica al Certosa Festival di Calci, un evento che ogni anno mette in scena emozioni, parole e innovazione.

