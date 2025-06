Il Ceo di Spotify investe 600 milioni in un’azienda militare l’indignazione di Piero Pelù

Spotify fa un passo inaspettato nel mondo della tecnologia militare, con il CEO Daniel Ek che investe 600 milioni di euro nella Helsing, azienda tedesca specializzata in intelligenza artificiale per scopi bellici. Un’operazione che ha scatenato l’indignazione di Piero Pelù e solleva interrogativi sul futuro delle grandi aziende e delle loro responsabilità sociali. Ma quali sono le conseguenze di questa scelta audace?

Spotify, questa volta, suona una marcia di guerra. La nuova sfida economica del Ceo e cofondatore di della piattaforma musicale Daniel Ek prevede l’investimento di 600 milioni di euro nella Helsing, l’azienda di tecnologie militari con sede in Germania. L’azienda si occupa di sviluppare strumenti di intelligenza artificiale per scopi militari e il suo ultimo round di finanziamenti ha visto come protagonista proprio Prima Materia, la societĂ di investimenti a cui fa capo Ek. L’investimento militare del capo di Spotify. Fondata nel 2021 da tre imprenditori tedeschi, Torsten Reil, Niklas Köhler e Gundbert Scherf, Helsing oggi si ritrova con 600 milioni di euro in piĂą grazie al titanico investimento di Daniel Ek, alla guida della societĂ Prima Materia e Ceo della piattaforma musicale Spotify. 🔗 Leggi su Open.online

