Il centro regionale trapianti del Piemonte ha un nuovo coordinatore | chi è Renato Romagnoli

Il centro regionale trapianti del Piemonte si rinnova con una guida d’eccellenza: Renato Romagnoli, attuale direttore del dipartimento trapianti della Città della Salute di Torino, assume il ruolo di coordinatore. La decisione, presa dalla giunta del governatore Alberto Cirio, segna un passo importante per rafforzare il sistema di donazione e trapianto nella regione. Il suo incarico...

