Il Cassero Museo il Teatro Giulio Vignoli martedì 1° luglio a Monte San Savino

Preparati a vivere un’estate all’insegna della cultura e del talento! Martedì 1° luglio alle 18.00, Monte San Savino apre le porte al rinnovato Cassero Museo - Teatro Giulio Vignoli, un luogo che unisce storia, arte e musica. Un evento imperdibile con inaugurazione, intitolazione del teatro all’aperto, presentazione della bandiera comunale e un delizioso buffet per celebrare insieme l’inizio di una stagione ricca di emozioni. Non mancare!

Arezzo, 27 giugno 2025 – Il Cassero Museo - Teatro Giulio Vignoli, martedì 1° luglio a Monte San Savino Rinnovato, nuovo. Martedì 1° luglio, alle ore 18.00, sarà inaugurato "IL CASSERO MUSEO" Un museo rinnovato, anzi, nuovo. Nella serata, a seguire, - cerimonia di intitolazione del teatro all'aperto, che diventerà TEATRO GIULIO VIGNOLI; - presentazione ufficiale della BANDIERA COMUNALE; - buffet per l'apertura della stagione estiva ESTATE IN PIAZZA; - presentazione di MONTESTATE 2025; - spettacolo con I COMMEDIANTI DEL MONTE in "L'erba del vicino. sembra la più verde". ­ ­ AMOR VUOL DIRE GELOSIA Giulio Galgani Dal 13 giugno al 14 settembre 2025 il Giardino Pensile di Palazzo di Monte, con entrata da Corso Sangallo, e il Cisternone di piazza San Francesco, ospitano “Amor vuol dir gelosia”, installazioni artistiche di Giulio Galgani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Cassero Museo, il Teatro Giulio Vignoli, martedì 1° luglio a Monte San Savino

