Il caso Fondazione Fiera in Regione Martedì la delibera della svolta Stop all’era Pazzali sì a Bozzetti

La vicenda della Fondazione Fiera Milano sta per giungere a una svolta decisiva. Martedì prossimo, in Regione, si discuterà la delibera che mette fine alla presidenza di Enrico Pazzali e avvia il percorso verso un nuovo assetto direttivo. Un processo complesso, che coinvolgerà anche il Commissione regionale, segnando una pagina importante nel futuro dell’ente. La questione si avvia così verso una conclusione, lasciando alle spalle anni di incertezza e trasformazioni.

Sul tavolo della riunione della Giunta regionale in programma martedì prossimo approderà anche la delibera con la quale si metterà fine alla presidenza di Enrico Pazzali in Fondazione Fiera Milano e si aprirà, contestualmente, l’iter per la nomina del suo successore e dei nuovi vertici dell’ente. Un iter articolato, considerato che si dovrà passare anche dal Consiglio regionale. Ma il dato di fatto è che va concludendosi una vicenda che ha tenuto banco per mesi dentro e fuori e i palazzi di Regione Lombardia. Come noto, Pazzali è attualmente indagato dalla procura di Milano nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte attività illecite di dossieraggio condotte attraverso Equalize, una società da lui stesso fondata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il caso Fondazione Fiera in Regione. Martedì la delibera della svolta. Stop all’era Pazzali, sì a Bozzetti

In questa notizia si parla di: pazzali - fondazione - fiera - regione

Perché il centrodestra litiga sulla presidenza della Fondazione Fiera: manovre dopo il caso Pazzali - Il centrodestra si trova sulle corde nella complicata battaglia per la presidenza della Fondazione Fiera, con tensioni che culminano dopo il caso Pazzali.

Translate post LA PRIMA PAGINA DEL CORRIERE DELLA SERA EDIZIONE MILANO Successione | Tensione in Regione. I meloniani a Fontana: nomina entro la fine di luglio. Majorino: basta rinvii Fiera, parte il dopo Pazzali Fondazione, il manager present Vai su X

Le tensioni politiche per il caso Pazzali, il presidente di Fondazione Fiera Milano indagato per l'affaire Equalize, che si trova ora in scadenza di mandato. Vai su Facebook

Il caso Fondazione Fiera in Regione. Martedì la delibera della svolta. Stop all’era Pazzali, sì a Bozzetti; Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano indagato per i dossieraggi, querela Pierfrancesco Majorino; Scontro Majorino-Pazzali: Vile alludere a ricatti di cui Fontana sarebbe stato vittima. Agirò per vie legali.

Il caso Fondazione Fiera in Regione. Martedì la delibera della svolta. Stop all’era Pazzali, sì a Bozzetti - Sul tavolo della riunione della Giunta regionale in programma martedì prossimo approderà anche la delibera con la quale si metterà fine alla presidenza di Enrico Pazzali in Fondazione Fiera Milano e s ... Scrive ilgiorno.it

Fondazione Fiera, Attilio Fontana pronto a dare il benservito a Enrico Pazzali. In pole Giovanni Bozzetti - Milano, stamattina la Giunta regionale dovrebbe approvare la delibera che pone fine al mandato di Pazzali, indagato nell’inchiesta Equalize ... Riporta msn.com