Il Capo dello Stato Mattarella esprime solidarietà alle famiglie di Massimo Pirozzo Salvo Turdo e Andrea Miceli

Il messaggio di solidarietà del Presidente Mattarella alle famiglie di Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli si inserisce in un contesto di profonda vicinanza e rispetto. Un gesto che testimonia l’importanza di restare uniti di fronte a momenti difficili e di mostrare solidarietà umana. In un mondo che spesso corre veloce, questa vicinanza istituzionale ricorda quanto il supporto e la compassione siano fondamentali per superare anche le prove più dure.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio di cordoglio e vicinanza alle famiglie di Massimo Pirozzo, Andrea Miceli e Salvo Turdo, scomparsi due mesi fa in circostanze ancora da chiarire. Marco Pirozzo, fratello di Massimo, ha condiviso pubblicamente la risposta del Presidente, esprimendo gratitudine per il sostegno ricevuto in questo momento di . (Monrealelive.it). 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Il Capo dello Stato Mattarella esprime solidarietà alle famiglie di Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli

