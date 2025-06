Il Cantico delle creature protagonista del concerto-lettura nella chiesa di San Domenico a Castiglione del Lago

Il Cantico delle creature, capolavoro di San Francesco d’Assisi, torna a incantare nel suggestivo scenario della chiesa di San Domenico a Castiglione del Lago. L’ultima serata della stagione 2025 di “Idee Musicali - Percorsi” giovedì 3 luglio si trasformerà in un'esperienza emozionante, tra musica e parole, dedicata a “Per sora luna e le stelle”. Un evento unico che unisce arte e spiritualità, lasciando il pubblico immersed nelle meraviglie dell’universo.

Ultima serata della stagione 2025 di "Idee Musicali - Percorsi", giovedì 3 luglio, secondo dei due eventi dal titolo "Per sora luna e le stelle". Sarà la suggestiva chiesetta di San Domenico, nel centro storico di Castiglione del Lago, ad ospitare alle ore 21 un concerto-lettura intorno alle.

