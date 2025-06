Il Canada introduce una tassa sul digitale Trump | Stop alle trattative dazi subito

Il Canada sfida il mondo digitale con una nuova tassa, mentre Trump annuncia l’immediato stop alle trattative sui dazi. Il presidente USA, su Truth, accusa: «Hanno copiat? l’Europa. Tra sette giorni annunceremo le tariffe». Un duello di strategie che potrebbe rivoluzionare gli equilibri commerciali internazionali: cosa riserverà il futuro?

Il messaggio del presidente Usa su Truth: «Hanno copiato l'Unione Europea, tra sette giorni comunicheremo le tariffe».

