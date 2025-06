Il boom dei turisti stranieri | Bologna è bellissima Ma muoversi è difficile

scoprire un’atmosfera vibrante e ricca di vita, dove tra portici e piazze si respira l’anima autentica di Bologna. Con il suo fascino irresistibile e un’offerta culturale unica, la città si conferma come una meta imperdibile per chi desidera immergersi in un’esperienza indimenticabile. Basta infatti fare un giro per le vie del centro storico per lasciarsi conquistare dal suo spirito accogliente e dalla sua energia contagiosa.

"Siamo tutti pazzi di Bologna". Perché ha i portici, la statua del Nettuno e le Due Torri. Perché qui si mangia bene, la cucina è speciale e i prezzi sono nella media. Una città "accogliente" che piace ai turisti alla ricerca del perfetto mix tra cultura, storia ed enogastronomia, e anche ai commercianti, felici di questa ondata positiva di turismo, che nel Bolognese ha preso il volo. Basta infatti fare un giro per le vie del centro storico per rendersene conto. Ai piedi del Nettuno, la fila di chi vuole riempire la borraccia alla fontana si allunga a vista d’occhio, mentre in molti scattano i selfie in piazza Maggiore, uscendo ed entrando dalla basilica di San Petronio; i locali del quadrilatero registrano solo posti in piedi, con visitatori in attesa con cartina e auricolari alla mano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il boom dei turisti stranieri: "Bologna è bellissima. Ma muoversi è difficile"

