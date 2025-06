Il Bologna cerca il sostituito di Beukema? Ecco i nomi in lista

Il Bologna si prepara a cercare il sostituto di Beukema, con diversi nomi sul tavolo per rinforzare la difesa. La trattativa con il Napoli sembra in fase avanzata, lasciando i felsinei alla ricerca di un‚Äôalternativa valida. Tra i candidati spiccano anche volti noti e vecchie conoscenze del calcio italiano, pronti a sorprendere i tifosi. Ecco la lista completa dei possibili rinforzi che potrebbero presto vestire la maglia rossobl√Ļ.

Il Napoli sarebbe vicinissimo ad acquistare Beukema dal Bologna, con i felsinei pronti ad acquistare un sostituto per il difensore olandese classe 98. Tra i tanti nomi per i rossobl√Ļ ci sono anche un ex pallino del Napoli e una ‚Äúvecchia‚ÄĚ conoscenza della nostra Serie A Beukema vicinissimo al Napoli, il Bologna si rassegna Nonostante . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Bologna: Dzeko solo alle nostre condizioni, Beukema riflette sull'offerta del Napoli; Il Napoli vuole Beukema e Ndoye, ecco la strategia del Bologna; Beukema, dura abbatterlo: contro la Fiorentina vuole esserci (Il Resto del Carlino).

Corriere di Bologna: ‚ÄúSi cerca il sostituto di Beukema‚ÄĚ - Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, il club rossoblù sarebbe a lavoro sia per il post Sam Beukema, difensore attualmente accostato al ... Secondo iamnaples.it

DA BOLOGNA - Beukema, priorità per il Napoli, il club felsineo lavora per sostituirlo - Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, il club rossoblù sarebbe a lavoro sia per il post Sam Beukema, difensore attualmente accostato al Napoli, che per il post John Lucumì: "Si spera non i ... Da napolimagazine.com