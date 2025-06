Il Barcellona emette un bond di 424 milioni di euro per lo stadio e per Nico Williams

Il Barcellona ha annunciato un'importante operazione finanziaria, emettendo un bond da 424 milioni di euro destinato a finanziare lo sviluppo dello storico Espai Barça e l'acquisto di Nico Williams. Questa mossa strategica non solo rafforza la solidità economica del club, ma permette anche di accelerare i lavori per il nuovo stadio, che sarà chiamato Camp Non Spotify, pronto prima dell'inizio della stagione. Un’operazione che promette di proiettare il Barça nel futuro con rinnovata energia e ambizione.

Il Barcelona ha annunciato ufficialmente che «ha chiuso un’emissione obbligazionaria (ossia un bond) del valore di 424 milioni di euro, che gli consente di rifinanziare una parte significativa del debito relativo all’Espai Barça (ossia il progetto di ristrutturazione del Camp Nou. he diventerà Camp Non Spotify, ndr), anche prima che lo stadio sia pronto per la prima partita, ossia il 10 agosto”. Un’operazione finanziaria consentirà al club catalano nuovi acquisti tra cui quello di Nico Williams. Ovviamente è un’operazione che a Barcellona e a Madrid viene raccontata con toni diversi. Leggi anche: Nico Williams, il Bilbao pronto alla battaglia legale col Barcellona: “non possono permetterselo” La società blaugrana è stato capace di avviare un circolo virtuoso finanziario e attira nuovi investitori (Mundo Deportivo). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Barcellona emette un bond di 424 milioni di euro per lo stadio e per Nico Williams

