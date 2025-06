Il banchetto nuziale di Bezos e Sanchez è campano ecco il menù stellato e il buffet di dolci

Un matrimonio da sogno si svela tra le acque di Venezia, dove Bezos e Sanchez hanno deciso di celebrare il loro amore con un banchetto stellato. Dalla cucina del rinomato chef Fabrizio Mellino alle meraviglie del maestro pasticcere Sal De Riso, ogni dettaglio è studiato per stupire gli ospiti. Un evento esclusivo che incanta e lascia senza parole: ecco come la passione e l’eleganza si incontrano in una notte indimenticabile.

(Adnkronos) – Nulla è lasciato al caso per il menĂą della cena nuziale di questa sera a Venezia, dopo il 'sì' davanti a 250 invitati, nella blindatissima isola di San Giorgio. Gli sposi Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno scelto lo chef napoletano Fabrizio Mellino per il banchetto e il maestro pasticcere Sal De Riso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: banchetto - nuziale - bezos - sanchez

Dietro le quinte del banchetto nuziale di Jeff Bezos a Venezia Dal 24 al 26 giugno 2025, Venezia farà da cornice al matrimonio del fondatore di Amazon, Jeff Bezos, e Lauren Sánchez. Un evento esclusivo, ma anche un vero capolavoro di organizzazion Vai su Facebook

Matrimonio Bezos-Sanchez, Sal De Riso scelto per buffet di dolci da € 4mila: da delizia al limone, a torta Panarea a pasticceria mignon Vai su X

Cosa si mangia alla cena di nozze di Bezos e Sanchez, il menĂą del matrimonio; Bezos-Sanchez a Venezia, weekend di lusso sfrenato. In arrivo Lady Gaga; Matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, oggi cerimonia a San Giorgio. LIVE.

Il banchetto nuziale di Bezos e Sanchez è campano, ecco il menù stellato e il buffet di dolci - (Adnkronos) – Nulla è lasciato al caso per il menù della cena nuziale di questa sera a Venezia, dopo il 'sì' davanti a 250 invitati, nella blindatissima isola di San Giorgio. Lo riporta meridiananotizie.it

Jeff Bezos e Lauren Sánchez: tutto l'amore per Napoli e la Costiera Amalfitana nei nomi degli chef scelti per il banchetto di nozze - La pizza di Ciro Oliva, la cucina di Fabrizio Mellino, i dessert e i pasticcini di Sal De Riso: per le loro nozze Jeff Bezos e Lauren Sanchez scelgono un gruppo di nomi dell'alta gastronomia campana ... Segnala vanityfair.it