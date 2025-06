Il 95% degli italiani fa solo 24 minuti di pausa pranzo i ritmi di vita sono accelerati per colpa del digitale | il report del Censis

momento fondamentale per ricaricare le energie e migliorare il benessere quotidiano. In un mondo che corre sempre più veloce, recuperiamo il valore di una pausa autentica e rigenerante. È ora di riprendere in mano il nostro tempo e riscoprire il piacere di pranzare con calma.

Riprendiamoci il tempo per pranzare. In un report del Censis pubblicato dalla Camst, il colosso emiliano della ristorazione che in queste settimane compie 80 anni, solo il 7% degli italiani riesce a dedicare un’ora intera alla pausa pranzo nei giorni feriali. Invece la media di durata della pausa pranzo per oltre il 95% dei lavoratori intervistati è di 24 minuti. Solo il 3,3% riesce a dedicargli più di un’ora. Eppure, l’86,7% la considera un momento importante per il proprio benessere e l’87,7% ritiene che una pausa pranzo di qualità migliori anche la produttività. Non a caso, l’85% dei lavoratori ritiene fondamentale la presenza in azienda di spazi accoglienti e ben organizzati per il pranzo, capaci di offrire cibo sano, ambienti gradevoli e orari flessibili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it