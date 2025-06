Il 28enne Marius Borg Høiby nato da un' altra relazione è indagato per 23 reati

Una notizia sconvolgente scuote la famiglia reale norvegese: Marius Borg Håkonsøn, 28 anni e figlio di Mette-Marit, è indagato per ben 23 reati, tra cui gravi accuse di stupro. Un'indagine lunga dieci mesi ha portato alla luce questa drammatica vicenda, lasciando il mondo intero senza parole. La principessa ereditaria, già alle prese con sfide personali, si trova ora a dover affrontare un momento di grande prova.

D evono essere ore drammatiche per Mette-Marit di Norvegia, 51 anni: il figlio primogenito ventottenne della principessa ereditaria è sospettato di 23 reati, tra cui tre stupri. A renderlo noto ufficialmente è stata l a polizia norvegese, annunciando la chiusura di un'indagine durata dieci mesi. Mette-Marit di Norvegia: il figlio sospettato di 23 reati. Marius Borg Hoiby, così si chiama, era stato arrestato e poi indagato un anno fa, in agosto, per aver aggredito la fidanzata.