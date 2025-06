Il 22° Memorial Franco Bolognesi cambia data

annunciato un cambio di data, portando la competizione a domenica 29 giugno 2025. Questa variazione permette agli appassionati di vivere un’edizione speciale, arricchita da nuove emozioni e da un'atmosfera unica nel cuore di Firenze. Prepariamoci a celebrare ancora una volta lo spirito di solidarietà e passione sportiva in un luogo simbolo di bellezza e cultura. La tradizione continua, e questa volta il memorial ci riserva sorprese ancora più coinvolgenti.

Firenze, 27 giugno 2025 – Il 22° Memorial Franco Bolognesi si svolgerà domenica 29 giugno con partenza alle 9,30 presso la sede dell’Atletica Castello, in via Reginaldo Giuliani 518, a Firenze. Tradizionalmente la gara prendeva il via al tramonto, davanti alla splendida Villa Reale di Castello, regalando ai partecipanti un momento davvero magico, immerso in un contesto che trasuda arte e storia. Quest’anno, tuttavia, gli organizzatori hanno deciso di spostare l’evento alla domenica mattina, introducendo così una nuova atmosfera per questa sentita manifestazione. Sono previsti percorsi differenziati: per i podisti un tracciato di 7 km, completamente rinnovato, con un dislivello positivo di 340 metri; per i camminatori, un percorso ridotto, pensato per una partecipazione più agevole. 🔗 Leggi su Lanazione.it