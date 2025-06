Ikea inaugura il primo plan and order point a San Martino Siccomario

Ikea Italia amplia i suoi orizzonti con l’apertura del primo Plan and Order Point a San Martino Siccomario, un innovativo spazio dedicato alla progettazione personalizzata e all’acquisto online di arredi. Questa nuova soluzione nasce per avvicinare ancora di più i clienti, offrendo un’esperienza su misura e accessibile anche fuori dai tradizionali punti vendita. Scopri come questa novità rivoluzionerà il modo di arredare la tua casa...

San Martino Siccomario (Pavia), 27 giugno 2025 – Ikea Italia debutta appena fuori Pavia con un nuovo plan and order point: uno spazio innovativo, dedicato esclusivamente alla progettazione e all'acquisto online di soluzioni d'arredo per tutti gli ambienti, con cui l'azienda punta ad essere sempre più vicina e accessibile, anche a chi abita lontano dai punti vendita tradizionali, offrendo un'esperienza su misura che risponda alle specifiche esigenze di ciascuno. All'interno delle Gallerie Bennet San Martino in uno spazio di 165 metri quadri, i clienti potranno usufruire di consulenze personalizzate per pianificare e arredare le diverse aree della casa ma anche uffici, spazi di lavoro e attività commerciali, grazie al servizio Ikea for business.

