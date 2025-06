Iga Swiatek si conferma troppo forte per Jasmine Paolini e lascia appena 4 game all’azzurra a Bad Homburg

Iga Swiatek dimostra ancora una volta il suo dominio incontrastato nel circuito femminile, superando Jasmine Paolini con disarmante facilità a Bad Homburg. La polacca, fresca finalista del Roland Garros, conferma la sua supremazia battendo l’azzurra per la sesta volta in carriera, lasciandola a soli 4 game. Con questa vittoria, Swiatek si avvicina alla sua prima finale stagionale, un traguardo atteso da tempo: il ritorno all’atto finale di un torneo WTA è sempre un segnale di grande forma e ambizione.

Si conferma la tradizione negativa per Jasmine Paolini contro Iga Swiatek. La tennista toscana ha perso per la sesta volta in carriera contro la polacca, che si è imposta nella semifinale del WTA di Bad Homburg per 6-1 6-3 in un’ora e sei minuti di gioco. Si tratta della prima finale stagionale per Swiatek (ventisettesima della carriera), che addirittura non si giocava un ultimo atto a livello WTA addirittura dalla finale del Roland Garros sempre contro Jasmine. Purtroppo una partita segnata dai troppi errori di Paolini, che ha faticato terribilmente nei propri turni di servizio, vincendo solamente il 42% dei punti quando ha servito la prima (contro l’81% della polacca) ed il 35% con la seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Iga Swiatek si conferma troppo forte per Jasmine Paolini e lascia appena 4 game all’azzurra a Bad Homburg

