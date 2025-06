Iervolino replica a Gravina e rilancia | 15 milioni nelle casse granata

Il ritorno di Iervolino sulla scena granata segna un nuovo capitolo di speranza e ambizione. Con un investimento di 15 milioni, il patron rafforza le fondamenta del club, puntando a un rilancio che riporterà la Salernitana in Serie B con slancio e determinazione. Un gesto deciso che dimostra come, anche nei momenti più complessi, la passione e la strategia possano aprire nuove strade verso il successo.

