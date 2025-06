Iannicelli tesoriere Ordine Ingegneri Milano | Iscritti devono cambiare pelle

In un mondo in rapida evoluzione, gli ingegneri di Milano si trovano di fronte a una sfida cruciale: abbandonare il ruolo tradizionale per diventare protagonisti dell'innovazione sociale e istituzionale. Iannicelli, tesoriere dell'Ordine degli Ingegneri di Milano, sottolinea come gli iscritti debbano "cambiare pelle" per guidare con competenza e visione il futuro del nostro Paese. È il momento di trasformarsi per lasciare un'impronta più significativa.

(Adnkronos) – “In un contesto in cui il fattore tecnologico e l'innovazione sono ormai alla base di tutte le attività umane, è fondamentale che gli ingegneri cambino pelle. Non devono essere solo tecnici e progettisti, ma degli elementi di indirizzo per società , istituzioni ed enti. Noi come Ordine abbiamo la responsabilità di aiutare i nostri . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

