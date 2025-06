I volti della solidarietà Incontriamoci in ZonA Stare insieme è la ricetta contro le nuove povertà

Dal 3 al 6 luglio, il parco di Villa Favard a Rovezzano si trasforma nel cuore pulsante della solidarietà con “Incontriamoci in ZonA”: quattro giorni di musica, spettacoli e incontri per riflettere e divertirsi insieme, affrontando la sfida delle nuove povertà. Un’occasione unica per condividere speranze, idee e solidarietà, perché insieme siamo più forti e capaci di cambiare. Ne parliamo con Giovanni Ghini, voce autorevole del mondo dell’associazionismo.

Quattro giorni per incontrarsi e divertirsi ma anche per riflettere, tra musica, spettacoli e incontri. Questo il filo conduttore di "Incontriamoci in ZonA", il primo festival di Anpas Zona Fiorentina, in programma dal 3 al 6 luglio nel parco di Villa Favard a Rovezzano, con ingresso libero. Ne parliamo con Giovanni Ghini fino a poche settimane fa presidente della Fratellanza Militare di Firenze e membro del Gruppo di coordinamento di Anpas Firenze. Come nasce questa manifestazione? «Nasce perché le Pubbliche Assistenze, ormai da qualche anno, hanno intrapreso un cammino che va un po' oltre, diciamo, la mera erogazione del servizio, di emergenza o meno, verso i cittadini.

