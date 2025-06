I vincitori del contest Daydreaming del Ministero dei Sogni | ecco i giovani creativi

futuro ricco di possibilità e innovazione. I vincitori del contest Daydreaming del Ministero dei Sogni sono giovani creativi che dimostrano come la capacità di sognare possa diventare il motore di progetti concreti e rivoluzionari. Con il loro talento, ci mostrano che il sogno non è solo fantasia, ma una potente scintilla per plasmare il domani. Ecco i protagonisti di un nuovo capitolo di speranza e innovazione.

BRINDISI - Sognare ad occhi aperti non vuol dire astrarsi, stare con la testa nelle nuvole. Tutt'altro! È un'attività seria che ha a che fare con il futuro, con il sapersi vedere, immaginare, trasformare, definire. Sognare ad occhi aperti vuol dire essere ancora più progettuali, immaginare un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

